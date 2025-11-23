Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen WM-Bronze

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Australien die Bronzemedaille verpasst. Das Hamburger Duo musste sich am Sonntag im kleinen Finale mit 0:2 (15:21, 15:21) den Franzosen Arnaud Gauthier-Rat/Téo Rotar geschlagen geben. Damit gehen die deutschen Teams wie schon bei der vergangenen Weltmeisterschaft 2023 leer aus.

Ehlers/Wickler konnten sich einen Tag nach ihrer bitteren Halbfinal-Niederlage gegen die Olympiasieger David Ahman/Jonatan Hellvig nicht belohnen für ein insgesamt gutes Turnier, in dessen Verlauf sie unter anderem die Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen und die tschechischen Titelverteidiger Ondrej Perusic/David Schweiner geschlagen hatten. Die bislang letzte deutsche WM-Medaille bei den Männern hatte Wickler 2019 an der Seite von Julius Thole gewonnen, beim Heimspiel in Hamburg reichte es damals zu Silber.

Am Samstag hatten Ehlers/Wickler das Endspiel von Adelaide in einer Neuauflage des Olympia-Finales verpasst und dabei ein bitteres Déjà-vu erlebt. Gegen das schwedische Weltklasseteam Ahman/Hellvig war das DVV-Duo im Halbfinale erneut chancenlos gewesen (0:2). Bereits bei den Sommerspielen in Paris hatten Ehlers/Wickler im Kampf um Olympia-Gold eine deutliche Zweisatz-Niederlage gegen die Schweden erlitten.

Gegen Gauthier-Rat/Rotar, die im Viertelfinale für das Aus der deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter gesorgt hatten, erwischten Ehlers/Wickler einen wackligen Start in die Partie und fanden im ersten Satz keinen richtigen Zugriff. Auch im zweiten Durchgang kam das deutsche Duo nicht ins Spiel.