Beachvolleyball: Erster Turniersieg für Lippmann/Bock

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg auf der Pro Tour gefeiert. Das Duo setzte sich am Samstagabend im Finale des Challenge-Events in Baden bei Wien mit 2:0 (22:20, 21:9) gegen Mila Konink und Raisa Schoon aus den Niederlanden durch.

Zuvor hatten Lippmann und Bock als bisher größten Erfolg bei einem Challenge-Turnier, der zweithöchsten Spielkategorie der Turnierserie, im Juni Platz zwei in Polen belegt. In der Vorwoche war das Duo, das seit dem vergangenen November zusammenspielt, bei der Heim-EM in Düsseldorf noch im Achtelfinale ausgeschieden.

Nach Lippmann und Bock greifen auch Nils Ehlers und Clemens Wickler in Österreich nach dem Titel. Durch das 2:0 (21:18, 24:22) gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher zogen die Silbermedaillengewinner von Paris in das Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde geht es für Ehlers und Wickler, die in Düsseldorf im Viertelfinale gescheitert waren, am Sonntag (10 Uhr) gegen Miles Evans und Chase Budinger aus den USA.