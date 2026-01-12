Beachvolleyball: Ex-Europameisterin Müller wechselt zu Tillmann

Die früheren Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann bilden künftig auch im Verein ein Team. Müller verlässt den Eimsbütteler Turnverband und wechselt nach Düsseldorf zu Eintracht Spontent, wo Tillmann steht bereits unter Vertrag steht.

"Der ETV hat mich vor fünf Jahren sehr warm aufgenommen und ich habe mich dort immer wie zu Hause gefühlt", sagte die 24-jährige Müller: "Ich verspreche mir durch den Wechsel Vorteile beim Start in diesem Jahr bei den Finals, den deutschen Vereinsmeisterschaften. Ohne den Wechsel hätten Cinja und ich dort nicht melden können."

Als eingespieltes Duo, derzeit Weltranglisten-Achte, gewannen Müller und die 34 Jahre alte Tillmann die Europameisterschaft 2024, Bronze bei der Weltmeisterschaft 2022 sowie viermal in Folge die Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Jahr wurden sie bei der Heim-EM in Düsseldorf Dritte.