Biathletin Preuß ist Sportlerin des Jahres
Biathletin Franziska Preuß ist Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025. Die Gewinnerin der traditionsreichen Wahl wurde am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden verkündet.
Preuß (31), die in diesem Jahr den Gesamtweltcup sowie WM-Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, setzte sich mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 48 Punkten vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev durch, die im vergangenen Jahr in Baden-Baden triumphiert und sich im August bei der WM fünf Goldmedaillen gesichert hatte. Dritte wurde Schwimmerin Anna Elendt, die in Singapur sensationell den WM-Titel über 100 m Brust in deutscher Rekordzeit geholt hatte.
- Die Top 5 der Wahl 2025:
Sportlerin des Jahres:
1. Franziska Preuß (Biathlon) 1749 Punkte
2. Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1701
3. Anna Elendt (Schwimmen) 880
4. Nathalie Armbruster (Nordische Kombination) 861
5. Julia Taubitz (Rodeln) 728