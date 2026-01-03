Biathlon: Botn sagt Start in Oberhof ab

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof wird ohne den norwegischen Gesamtführenden Johan-Olav Botn stattfinden. Der 26-Jährige sagte seine Teilnahme an den Wettkämpfen vom 8. bis 11. Januar ab. Botn, der mit mehr als 100 Punkten Vorsprung vor dem Franzosen Eric Perrot an der Spitze steht, sei krank, teilte der norwegische Verband mit, ohne weitere Details zu nennen.

"Ich hätte wirklich gerne teilgenommen, aber ich muss auf meine Gesundheit achten, und daher ist dies die einzige Entscheidung, die ich treffen kann", sagte Botn der Mitteilung zufolge. Sein Landsmann Sturla Holm Lägreid, Sechster in der Gesamtwertung und Gewinner des Weltcups 2024/25, muss aus den gleichen Gründen passen. Das Duo wird durch Sverre Aspenes und Martin Nevland ersetzt.

Die Norweger sind in Oberhof erstmals seit dem Tod ihres Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken gefordert. Bakken (27) war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden und hatte eine Höhentrainingsmaske getragen. Laut der Anwaltskanzlei der Familie werden Ergebnisse zur Todesursache spätestens im März erwartet.

"Dieses Wochenende wird für uns alle anders sein. Am wichtigsten ist es jetzt, aufeinander zu achten und sicherzustellen, dass die Athleten nach einem anstrengenden Weihnachtsfest ein sicheres und schönes Erlebnis haben", sagte Norwegens Teammanager Per Arne Botnan.

Botn hatte die Leiche seines Teamkollegen entdeckt. "Ich war völlig geschockt und in Panik", berichtete er nun in einem Interview mit dem norwegischen Fernsehsender TV2: "Ich sah, dass er völlig leblos und kreidebleich war. Mir wurde klar, dass er tot war. Es war ein Schockzustand, in dem man nichts fühlt, aber versucht zu helfen."