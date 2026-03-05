Biathlon: Fichtner im Einzel starke Fünfte

Biathletin Marlene Fichtner hat im ersten Rennen nach der Ära Franziska Preuß das Podest zwar knapp verpasst, aber für eine dicke Überraschung gesorgt. Die 22-Jährige belegte beim Sieg von Elvira Öberg beim Weltcup in Kontiolahti im Einzel einen starken fünften Rang und sorgte mit ihrem besten Weltcup-Ergebnis nach den zahlreichen deutschen Olympia-Enttäuschungen für einen Lichtblick. Fichtner, die bei den Olympischen Winterspielen nicht am Start gewesen war, blieb im Rennen über 15 km bei eisigen Temperaturen von minus fünf Grad bei den vier Schießeinlagen fehlerfrei.

"Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich habe versucht, Schuss für Schuss alles abzuarbeiten. Ich habe mich auch auf der Strecke sehr gut gefühlt. Ich bin sehr glücklich, dass es so geklappt hat", sagte Fichtner nach ihrem beeindruckenden Rennen freudestrahlend im ZDF.

Janina Hettich-Walz (2/+2:22,8 Minuten) vergab mit zwei Fehlern beim letzten Anschlag Einlage eine bessere Platzierung und wurde Neunte. Selina Grotian (3/+3:31,9), Vanessa Voigt (3/3:56,6), immerhin Vierte im Olympia-Einzel, und Julia Tannheimer (4/+4:13,9) belegten die Ränge 20, 25 und 28. Immerhin konnte Fichtner überzeugen. Bisher war ein 16. Rang im Weltcup ihr bestes Ergebnis gewesen. Bei Olympia hatte das DSV-Team mit nur einer Bronzemedaille in der Mixed-Staffel enttäuscht.

Elvira Öberg aus Schweden holte sich nach fehlerfreier Schießleistung ihren dritten Saisonsieg vor ihrer Schwester Hanna (1/+41,3 Sekunden) und Paulina Batovska Fialkova aus Tschechien (1/45,0). Fichtner (0) hatte 1:25,9 Minuten Rückstand. Die kleine Kristallkugel im Einzel sicherte sich Lou Jeanmonnot aus Frankreich trotz eines 35. Rangs.

Am Freitag (17.10 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es in Kontiolahti mit dem Einzel der Männer über 20 km weiter. Für den DSV sind Lucas Fratzscher, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund und David Zobel am Start. Justus Strelow fehlt verletzt. Am Samstag folgen der Massenstart der Frauen (13.40 Uhr) und die 4x7,5km-Staffel der Männer (15.40 Uhr).