Biathlon: Nawrath im Sprint auf Platz zehn

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Le Grand Bornand eine erneute Podestplatzierung im Sprint verpasst. Philipp Nawrath belegte als bester Athlet des Deutschen Skiverbands (DSV) am Freitag in Frankreich Rang zehn, zum Tagessieger Vetle Christiansen aus Norwegen (keine Strafrunde) fehlten nach einer Strafrunde 26,2 Sekunden.

"Wenn man auf das Tableau schaut, war es knapp. Aber dennoch ein gutes Resultat", sagte Nawrath am ZDF-Mikrofon und ergänzte: "Ich möchte mich bei den Technikern bedanken, wir sind in jedem Rennen richtig dabei."

Hinter Nawrath wurde der fehlerfreie Justus Strelow 13. (+35,1 Sekunden). David Zobel erreichte Platz 18 (1/+51,0), Simon Kaiser (2/+1:04,3 Minuten) belegte Rang 23. Philipp Horn, der in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste deutsche Einzelpodest des Winters gesorgt hatte, lag nach vier Fehlern am Schießstand (+1:21,5) als 35. wie auch Danilo Riethmüller als 51. (3/+1:36,6) deutlich zurück.

An der Spitze setzte sich Christiansen mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor seinem norwegischen Landsmann Johannes Dale-Skjevdal (2) durch. Platz drei ging an Lokalmatador Emilien Jacquelin (1/+5,0).

Am Samstag stehen in Frankreich die jeweiligen Verfolgungen an, zunächst bestreiten die Biathletinnen ihr Jagdrennen (12.15 Uhr). Dabei will Franziska Preuß bei ihrem "Saisonstart 2.0" nach Platz 18 im Sprint eine Aufholjagd starten. Im Anschluss sind dann die Männer wieder an der Reihe (14.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport). Am Sonntag folgen dann noch die abschließenden Massenstarts.