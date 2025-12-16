Biathlon: Preuß kehrt in Weltcup zurück

Weltmeisterin Franziska Preuß kehrt nach längerer Krankheitspause in Le Grand Bornand wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Dagegen fällt Selina Grotian wegen einer Erkrankung weiterhin aus.

Gesamtweltcupsiegerin Preuß hatte zum Auftakt in Östersund wegen Influenza und Corona auf Sprint und Verfolgung verzichten müssen. Den Weltcup in Hochfilzen in der vergangenen Woche verpasste die DSV-Topathletin komplett.

Im französischen Le Grand Bornand finden von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung und Massenstart statt. Preuß ersetzt Marlene Fichtner im DSV-Aufgebot, in dem zudem Janina Hettich-Walz, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Jula Kink stehen. Weidel hatte in Hochfilzen mit zwei Top-ten-Platzierungen ihr Olympia-Ticket gesichert. Auch Voigt erfüllte mit einem starken siebten Platz im Sprint die Norm.

Bei den Männern sind beim letzten Weltcup des Jahres Philipp Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser dabei. Horn hatte in Hochfilzen mit Platz drei im Sprint für das erste Podium seiner Karriere gesorgt. Zudem überzeugte der 31-Jährige mit Rang vier im Verfolger.

Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer. Die Männer starten am Freitag (14.15 Uhr) ebenfalls mit dem Sprint über 10 km.