Biathlon: Strelow zurück im Aufgebot, Weidel fehlt krank

Justus Strelow kehrt zum Weltcup in Otepää/Estland in das deutsche Biathlon-Aufgebot zurück. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner mit der Mixed-Staffel hatte den ersten Weltcup nach den Winterspielen vergangene Woche im finnischen Kontiolahti mit einem gebrochenen Finger nach einem Trainingssturz verpasst.

Bei den Frauen muss Anna Weidel weiter krankheitsbedingt passen, soll aber zum Weltcup-Finale in Oslo eine Woche später wieder fit sein. Für sie rückt Julia Kink, die zuletzt im IBU-Cup aktiv war, ins Aufgebot. Ansonsten werden bei den Männern Philipp Nawrath, Philipp Horn, David Zobel, Lucas Fratzscher und Leonhard Pfund sowie bei den Frauen Vanessa Voigt, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Marlene Fichtner und Julia Tannheimer an den Start gehen.

Am Donnerstag (Männer) und Freitag (Frauen) stehen in Otepää zunächst die Sprintwettbewerbe auf dem Programm, ehe am Samstag die Verfolgungs- und am Sonntag die beiden Mixed-Staffelwettbewerbe folgen.

"Es ist ein kleiner, sehr beschaulicher Ort mit großer Tradition im nordischen Skisport, in dem sich in den vergangenen Jahren auch eine große Begeisterung für den Biathlon entwickelt hat", sagte Sportdirektor Felix Bitterling mit Blick auf Otepää, wo 2027 die WM stattfinden wird: "Wir freuen uns auf eine gute Atmosphäre und wollen die Rennen gleichzeitig bestmöglich als WM-Test nutzen."