Biathlon: Weidel wird Zehnte im Verfolger - Voigt abgeschlagen

Anna Weidel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen für eine weitere Top-10-Platzierung gesorgt. Die 29-Jährige belegte nach Rang acht im Sprint auch in der Verfolgung einen guten zehnten Platz. Dagegen fiel Vanessa Voigt, die im Sprint als Siebte noch überzeugt hatte, weit zurück. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fehlten erkrankt.

Der Sieg im Rennen über 10 km ging an die fehlerfreie Italienerin Lisa Vittozzi, die sich von Rang 14 nach vorne schob. Die Weltcupführende Anna Magnusson (Schweden/1/+11,4) belegte vor Maren Kirkeeide aus Norwegen (3/+39,5) Platz zwei. Weidel hatte nach zwei Schießfehlern 55,7 Sekunden Rückstand. Voigt (+2:07,2 Minuten) musste sich nach drei Fehlern mit Rang 29 begnügen.

Ab Donnerstag bis Sonntag findet dann in Annecy-Le Grand Bornand der letzte Weltcup des Jahres mit Sprint, Verfolgung und Massenstart statt. Bis dahin sollen auch die an Corona erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian wieder fit sein.