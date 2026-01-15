Bis 2028: Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger bleibt TV-Experte in der ARD. Wie der öffentlich-rechtliche Fernsehsender am Donnerstag mitteilte, hat der 41-Jährige seinen Vertrag bis 2028 verlängert. "Die Reise geht weiter! Gemeinsam mit dem Team freue ich mich in diesem Jahr besonders auf eine spannende und erfolgreiche WM", schrieb der Ex-Profi des FC Bayern bei Instagram.

ARD und ZDF berichten bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) von 60 der insgesamt 104 Spiele, darunter von allen deutschen Partien, den Halbfinals und dem Endspiel. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 14. Juni gegen WM-Neuling Curacao in das Turnier.

Schweinsteiger ist seit 2020 Experte bei Fußball-Übertragungen der ARD, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bereichere diese "mit seiner Erfahrung, die sich in seinen Analysen und Einschätzungen widerspiegelt", teilte der Sender mit.