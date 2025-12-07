Bitteres Aus in Beaver Creek: Gratz wirft große Chance weg

Skirennläufer Fabian Gratz hat im Olympiawinter sein nächstes Top-Ergebnis auf bittere Weise verpasst. Beim Riesenslalom in Beaver Creek/USA schied der 28-Jährige im zweiten Durchgang früh nach einem Innenskifehler aus, im ersten Lauf hatte Gratz mit Rang sieben überzeugt und große Hoffnungen auf das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere geschürt.

Gratz war zuletzt mit Rang 13 im nahegelegenen Copper Mountain sein bisheriges Top-Resultat gelungen, damit schaffte er auch die halbe Norm für die Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). Nun ließ Gratz (Altenau) die Chance liegen, sie ganz abzuhaken.

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt gewann in Colorado, der Dominator aus der Schweiz setzte sich vor Alex Vinatzer (Italien) und Henrik Kristoffersen (Norwegen) durch. Odermatt, der seinen 49. Weltcupsieg feierte, lag 0,23 Sekunden vor Vinatzer und 0,34 Sekunden vor Kristoffersen.

Eine herbe Enttäuschung erlebte Alexander Schmid (Fischen). Der 31-Jährige erreichte als 22. zwar zunächst den zweiten Durchgang, wurde aber nachträglich disqualifiziert - laut Medienberichten wegen einer zu hohen Bindungsplatte. Anton Grammel (Kressbronn) kam im ersten Lauf nur auf Rang 37 und scheiterte, Jonas Stockinger (Herzogsreut/40.) erging es nicht besser. Slalom-Spezialist Linus Straßer (München) schied nach wenigen Toren aus.