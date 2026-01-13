Bitterling: Team "unter besonderer Beobachtung"

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling hat vor dem Heimweltcup in Ruhpolding die Olympischen Spiele in den Fokus gerückt. In den Rennen von Mittwoch bis Sonntag stehe das deutsche Team "unter besonderer Beobachtung im Hinblick auf die noch offenen Olympia-Qualifikationen. Ziel ist es, dass sich die Athletinnen und Athleten, die die Norm bislang noch nicht erfüllt haben, in Ruhpolding nochmals präsentieren und für das Olympia-Team empfehlen können", sagte Bitterling. Zudem wolle man für Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) "weitere Energie und Selbstvertrauen sammeln".

Bei den Frauen haben Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel die Olympia-Norm - einmal unter die Top 8 oder zweimal unter die Top 15 - schon erfüllt. Unter Druck steht dagegen Selina Grotian, die im vergangenen Jahr bei der WM immerhin zwei Medaillen gewonnen hatte. Die 21-Jährige muss sich nach längerer Krankheitspause noch qualifizieren.

Bei den Männern haben bislang nur Philipp Nawrath, Justus Strelow und Philipp Horn ihren Olympiastart sicher, David Zobel immerhin zur Hälfte. In Ruhpolding können sich zudem noch Lucas Fratzscher, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn empfehlen. Horn fehlt in der Chiemgau-Arena wie schon in Oberhof erkrankt. "Bei ihm liegt der Fokus nun auf vollständiger Regeneration, um anschließend wieder ins Training einzusteigen mit Blick auf den Weltcup in Nove Mesto", sagte Bitterling.

Den Weltcup in Ruhpolding bezeichnete Bitterling als "absolutes Highlight. Wir nehmen viel Schwung aus Oberhof mit". Es sei aber "nicht bei allen Athletinnen und Athleten alles optimal gelaufen. Daraus gilt es nun die richtigen Schlüsse zu ziehen."

Am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) startet der Weltcup mit der Staffel der Frauen. Zudem stehen Männer-Staffel (Donnerstag), der Sprint der Frauen (Freitag) und Männer (Samstag) sowie die Verfolger am Sonntag auf dem Programm.