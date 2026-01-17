Bob: Gesamtweltcupsieger Lochner unterstreicht Favoritenstatus

Johannes Lochner hat zum dritten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup im Zweierbob gewonnen - und bei der Olympia-Generalprobe seinen Favoritenstatus für das Saisonhighlight eindrucksvoll unterstrichen. Der 35-Jährige siegte mit Anschieber Georg Fleischhauer beim Weltcupfinale in Altenberg deutlich vor Adam Ammour (+0,45 Sekunden) sowie seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich (+0,51) und feierte den sechsten Erfolg im siebten Saisonrennen.

Beim früheren Dominator Friedrich wachsen hingegen die Zweifel: Der zweimalige Doppel-Olympiasieger aus Pirna beendete die Weltcup-Saison mit nur einem Sieg im kleinen Schlitten und landete zum zweiten Mal in den vergangenen drei Rennen auch hinter Ammour.

"Mega geil. Seine Karriere im Zweierbob-Weltcup so zu beenden, da gibt es nichts Schöneres", sagte Lochner am ZDF-Mikrofon. Der Bayer macht nach den Olympischen Spielen im Februar Schluss.

In Cortina d'Ampezzo will sich Lochner den Traum vom ersten Olympiasieg erfüllen. Friedrich peilt in Italien dagegen seine olympischen Goldmedaillen fünf und sechs an.