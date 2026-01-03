Bob: Lochner dominiert bei deutschem Dreifachsieg

Johannes Lochner bleibt auch im neuen Jahr der dominierende Bob-Pilot des Olympiawinters. Der 35-Jährige setzte sich beim deutschen Dreifacherfolg in Winterberg im Zweier einmal mehr gegen seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich durch und feierte im kleinen Schlitten seinen vierten Sieg im fünften Weltcup-Rennen. Hinzu kommen bisher drei Erfolge in vier Vierer-Rennen, am Sonntag (15.00 Uhr) will er diese Bilanz im Hochsauerland weiter ausbauen.

"Es macht mich mega glücklich, ich fühle mich mega wohl im Schlitten", sagte Lochner im ZDF und ergänzte mit Blick auf seine Abschiedstour: "Ich genieße immer die letzten Fahrten auf jeder Bahn. Es ist ein bisschen traurig, es ist aber auch eines der schönsten Jahre überhaupt für mich."

Der Bayer Lochner lag mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer am Samstag nach zwei Läufen 0,30 Sekunden vor Adam Ammour (Oberhof) und Alexander Schaller. Der langjährige Dominator Friedrich, der Lochner in diesem Winter erst zweimal schlagen konnte, fiel noch auf den dritten Rang zurück (+0,51). Bereits nach dem ersten Lauf hatte der Sachse mit Anschieber Alexander Schüller 0,20 Sekunden Rückstand auf den großen Konkurrenten.

"Im zweiten Lauf ist bei uns ein bisschen Schnee in die Bahn reingeweht", erklärte Friedrich: "Das kann man nicht ändern. Bei uns hat es heute nicht geklappt."

Lochner führt die Weltcupwertung in beiden Disziplinen an, er träumt in seiner letzten Saison vom ersten Olympiasieg. Friedrich peilt bei den Winterspielen im Februar in Cortina d'Ampezzo dagegen seine olympischen Goldmedaillen fünf und sechs an.