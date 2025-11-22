Bob: Lochner schlägt Friedrich in Cortina - Nolte siegt im Mono

Titelverteidiger Johannes Lochner hat in Cortina d'Ampezzo den Weltcup-Auftakt im Zweierbob vor Dauerrivale Francesco Friedrich gewonnen - und damit genau wie die im Monobob siegreiche Laura Nolte einen klaren Fingerzeig in Richtung der Winterspiele im Februar gegeben. Am Austragungsort der kommenden olympischen Rennen komplettierte Adam Ammour den Dreifacherfolg der deutschen Männer.

"Wir sind megahappy mit dem Sieg, besser geht's nicht", sagte Lochner nach dem dominanten Auftritt. Für die Spiele nehme er nun ein "gutes Gefühl" mit, "es harmoniert einfach". Friedrich erklärte den vergleichsweise großen Abstand indes mit Materialtests, er wolle daher "entspannt weitermachen".

Die deutschen Zweierbobs waren für die anderen Nationen allesamt außer Reichweite. Vier Zehntelsekunden hatten die überraschend viertplatzierten Südkoreaner Rückstand auf Ammour (Oberhof) und rund eine Sekunde auf Lochner (Stuttgart), der in Cortina sein erstes olympisches Gold einfahren will. Der viermalige Olympiasieger Friedrich (Oberbärenburg, +0,34 Sekunden) und Ammour (+0,6) konnten zumindest rund drei Monate vor den Spielen nicht mithalten.

Nolte war angesichts kleiner Makel in ihren Läufen von dem Erfolg vor Weltmeisterin Kaysha Love aus den USA selbst etwas überrascht. "Der obere Teil war schon sehr schwierig, aber scheinbar hatten alle diese Probleme", sagte die Siegerin, die am Sonntag ihren 27. Geburtstag feiert, im ARD-Interview: "Deswegen bin ich so happy, dass es geklappt hat."

Auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti, um die herum weiterhin gebaut wird, profitierte Nolte auch von einem schwachen zweiten Durchgang der nach dem ersten Lauf führenden Schweizerin Melanie Hasler, die noch auf Platz sieben abrutschte. Lisa Buckwitz (Oberhof), in den vergangenen beiden Wintern Gewinnerin des Mono-Gesamtweltcups, wurde Fünfte. Kim Kalicki (Wiesbaden) landete krankheitsgeschwächt auf Platz zehn.

Am Sonntag (13.30 Uhr) geht für die Männer auch im Vierer die Saison los. Zuvor (9.30 Uhr) steht noch das Zweier-Rennen der Frauen auf dem Programm. Es sind die ersten Bob-Wettkämpfe im neuen Eiskanal von Cortina, der für die Winterspiele nicht unumstritten im Eiltempo gebaut wurde.