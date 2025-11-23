Bob: Lochner und Nolte feiern perfektes Wochenende in Cortina

Johannes Lochner hat seine Gold-Ambitionen für die Winterspiele in Cortina d'Ampezzo beim Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn in Italien eindrucksvoll unterstrichen. Lochner und sein Team gewannen am Sonntag auch im Vierer und ließen Rekordweltmeister Francesco Friedrich wie schon im Zweier-Rennen am Vortag nur Platz zwei. Bei den Frauen setzte sich Olympiasiegerin Laura Nolte nach ihrem Triumph im Mono auch im Zweier durch und machte damit ihr Traumwochenende perfekt.

"Ich konnte es mir nicht besser vorstellen. Es macht mich unfassbar happy, dass ich mit der Bahn so gut zurechtkomme", sagte Lochner, der noch ohne olympisches Gold ist. Sein Team, zu dem vor der Saison der langjährige Friedrich-Anschieber Thorsten Margis gestoßen ist, müsse sich noch "etwas eingrooven, dann können wir noch ein paar Hundertstel zulegen", so der 35-Jährige weiter: "Das wird eine geile Saison."

Während Lochner (Stuttgart), der seine Karriere nach den kommenden Winterspielen beenden will, im Zweier schnell einen stattlichen Vorsprung herausgefahren hatte, waren die Abstände beim Showdown im großen Schlitten lange deutlich kleiner. Dem viermaligen Olympiasieger Friedrich fehlten durch Fehler im unteren Bahnabschnitt am Ende 0,22 Sekunden auf seinen großen Herausforderer Lochner. Adam Ammour (+0,65) rutschte nach Problemen im zweiten Lauf noch vom Podest auf Platz fünf ab.

Nolte (Winterberg) beschenkte sich zu ihrem 27. Geburtstag selbst und gewann auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti rund drei Monate vor den olympischen Rennen an derselben Stelle mit Anschieberin Deborah Levi im Zweier äußerst dominant.

"Wir sind super happy, es war ein tolles Wochenende", sagte Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Nolte, die gleich nach ihrem Siegesjubel noch im Zieleinlauf ein Geburtstagsständchen ihres Teams erhielt. Zu den Winterspielen im Februar fahre sie nun "natürlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl, weil wir merken, dass uns die Bahn liegt".

Nolte distanzierte die zweitplatzierte Kaysha Love aus den USA am Fuße der Dolomiten deutlich (0,77 Sekunden). Die auch am Sonntag durch eine Krankheit geschwächte Kim Kalicki (Wiesbaden) und ihre Anschieberin Leonie Fiebig verpassten das Podest dagegen nach Platz zwei im ersten Lauf knapp und wurden Vierte (+0,93). Lisa Buckwitz (Oberhof, +1,24) fuhr mit Neele Schuten im Schlitten nur auf Rang sieben.

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) sammelte beim Härtetest des umstrittenen Neubaus in Cortina insgesamt zehn Podestplätze ein, nur die Skeleton-Männer gingen leer aus. In fünf von sieben Rennen ging der Sieg nach Deutschland.