Bob: Nolte dominiert bei Olympia-Generalprobe

Olympiasiegerin Laura Nolte hat ihre Ausnahmestellung im Zweierbob auch beim Weltcup-Finale in Altenberg eindrucksvoll nachgewiesen. Die 27-Jährige aus Winterberg raste bei der Olympia-Generalprobe im Erzgebirge überlegen zu ihrem fünften Saisonsieg und machte zum vierten Mal in Folge den Gewinn des Gesamtweltcups perfekt. Bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) gilt Nolte als klare Goldfavoritin.

Einen Tag nach dem Gewinn des Monobob-Gesamtweltcups lag Nolte mit Anschieberin Deborah Levi deutliche 0,90 Sekunden vor Kaillie Humphries aus den USA und Kim Kalicki (Wiesbaden/+1,06) mit Anschieberin Lauryn Siebert. Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen landete nach zwei durchwachsenen Läufen mit 2,32 Sekunden Rückstand nur auf Rang sechs.

"Wir sind einfach so happy. Es waren einfach zwei super Läufe und zwei super Starts. Wir sind mega zufrieden", sagte Nolte am ZDF-Mikrofon. Im zweiten Lauf sicherten sich Nolte und Levi den Startrekord auf der anspruchsvollen Bahn in Sachsen. Ihren komfortablen Vorsprung in der Gesamtwertung auf die zweimalige Saisonsiegerin Humphries verteidigte Nolte problemlos.

Für Schreckmomente sorgten am Sonntag die heftigen Stürze der Schweizer Pilotin Inola Blatty und ihrer Anschieberin Muswama Kambundji sowie der Kanadierin Melissa Lotholz und Anschieberin Dawn Richardson Wilson im ersten Lauf. Alle vier Athletinnen konnten ihre Schlitten und die Bahn aber selbstständig verlassen.

Für die Bob-Pilotinnen geht der Blick nun zum großen Saisonhighlight. Nolte peilt in Cortina ihren zweiten Zweier-Olympiasieg in Folge an. Auch im Monobob, wo das Feld aufgrund einheitlicher Schlitten deutlich offener ist, rechnet sie sich realistische Chancen auf Edelmetall aus.