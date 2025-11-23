Bob: Nolte feiert perfektes Wochenende in Cortina

Olympiasiegerin Laura Nolte hat beim Weltcup-Auftakt in Cortina d'Ampezzo ein perfektes Wochenende erlebt. An ihrem 27. Geburtstag beschenkte sich die Pilotin vom BSC Winterberg selbst und gewann rund drei Monate vor den olympischen Rennen an selber Stelle mit Anschieberin Deborah Levi äußerst dominant auch im Zweierbob. Am Samstag hatte Nolte auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti bereits im Mono triumphiert.

"Wir sind super-happy, es war ein tolles Wochenende", sagte Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Titelverteidigerin Nolte, die gleich nach ihrem Siegesjubel noch im Zieleinlauf ein Geburtstagsständchen ihres Teams erhielt. Zu den Winterspielen im Februar fahre sie nun "natürlich mit einem sehr, sehr guten Gefühl, weil wir merken, dass uns die Bahn liegt".

Nolte distanzierte die zweitplatzierte Kaysha Love aus den USA am Fuße der Dolomiten deutlich (0,77 Sekunden). Die auch am Sonntag durch eine Krankheit geschwächte Kim Kalicki (Wiesbaden) und ihre Anschieberin Leonie Fiebig verpassten das Podest dagegen nach Platz zwei im ersten Lauf knapp und wurden Vierte (+0,93). Lisa Buckwitz (Oberhof, +1,24) fuhr mit Neele Schuten im Schlitten nur auf Rang sieben.

Um 13.30 Uhr steht mit dem Vierer auch für die Männer das zweite Rennen der Saison an. Im Zweier hatte am Samstag Johannes Lochner das erste Duell mit Dauerrivale Francesco Friedrich für sich entschieden und den ersten Saisonsieg eingefahren. Adam Ammour hatte das deutsche Podest als Dritter komplettiert.