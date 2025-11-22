Bob: Nolte gewinnt Weltcup-Auftakt in Cortina

Laura Nolte hat beim Weltcup-Auftakt in Cortina d'Ampezzo im Monobob den ersten Saisonerfolg gefeiert - und damit einen ersten Fingerzeig in Richtung der Winterspiele im Februar gegeben. Am Austragungsort der kommenden olympischen Rennen gewann die zweimalige Mono-Weltmeisterin vom BSC Winterberg dank eines starken zweiten Laufs vor Weltmeisterin Kaysha Love aus den USA.

Nolte war angesichts kleiner Makel in ihren Läufen von dem Erfolg selbst etwas überrascht. "Der obere Teil war schon sehr schwierig, aber scheinbar hatten alle diese Probleme", sagte die Siegerin, die am Sonntag ihren 27. Geburtstag feiert, im ARD-Interview: "Deswegen bin ich so happy, dass es geklappt hat."

Auf der komplett erneuerten Pista Olimpica Eugenio Monti, um die herum weiterhin gebaut wird, profitierte Nolte auch von einem schwachen zweiten Durchgang der nach dem ersten Lauf führenden Schweizerin Melanie Hasler, die noch auf Platz sieben abrutschte. Lisa Buckwitz (Oberhof), in den vergangenen beiden Wintern Gewinnerin des Mono-Gesamtweltcups, wurde Fünfte. Kim Kalicki (Wiesbaden) landete krankheitsgeschwächt auf Platz zehn.

Die Männer starten um 13.00 Uhr im Zweierbob in die neue Saison, am Sonntag (13.30 Uhr) geht auch im Vierer die Saison los. Zuvor (9.30 Uhr) steht noch das Zweier-Rennen der Frauen auf dem Programm. Es sind die ersten Bob-Wettkämpfe im neuen Eiskanal von Cortina, der für die Winterspiele nicht unumstritten im Eiltempo gebaut wurde.