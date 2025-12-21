Bob: Nolte im Zweier erstmals geschlagen

Ohne ihre Top-Anschieberin Deborah Levi hat Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte im Zweier den ersten Dämpfer des Olympiawinters kassiert. Die 27-Jährige aus Winterberg kam in Sigulda beim Tagessieg der US-Amerikanerin Kaillie Humphries nur auf den dritten Platz und verpasste ihren vierten Erfolg im vierten Weltcup-Rennen. Zweite wurde Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen.

Nolte, die kein Fan von der anspruchsvollen Bahn in Lettland ist und Stammanschieberin Levi eine verfrühte Weihnachtspause gönnte, lag mit Leonie Kluwig nach zwei Läufen 0,28 Sekunden hinter Altmeisterin Humphries (40). Für die dreimalige Olympiasiegerin Humphries war es der erste Weltcupsieg im Zweier seit fast drei Jahren. Buckwitz (+0,27) gab mit Lauryn Siebert im Schlitten ihren ersten Saisonsieg nach einem schwachen zweiten Lauf noch aus der Hand. Kim Kalicki (Wiesbaden/+0,40) kam auf den sechsten Rang.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir noch aufs Podest gefahren sind", sagte Nolte, die als Vierte in den zweiten Lauf gegangen war: "Die zweite Fahrt war aber wirklich gar nicht gut. Ich dachte zweimal, wir stürzen. Das war überhaupt nichts." Buckwitz zeigte sich "super happy", sie arbeite sich "Stückchen für Stückchen" heran: "So kann man in die Weihnachtspause gehen."

Nolte hatte am Samstag beim Tagessieg der Australierin Breeana Walker im Monobob den zweiten Platz belegt. In den ersten drei Saisonrennen hatte sie im Zweier mit Levi teils deutlich triumphiert. Nach der Weihnachtspause gilt Nolte auf ihrer Heimbahn in Winterberg wieder als Topfavoritin. Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Cortina d'Ampezzo.