Bob: Peking-Bronzemedaillengewinner Hafer beendet Karriere

Bob-Pilot Christoph Hafer hat nach 24 Jahren im Profisport seine Karriere beendet. Das gab der 33-Jährige am Mittwoch bekannt. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte der gebürtige Bad Aiblinger bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, als er zusammen mit Anschieber Matthias Sommer im Zweierbob Bronze gewann.

Hafer bedankte sich zum Abschied bei all seinen treuen Begleitern. "Ich bin mega froh, euch an meiner Seite gehabt zu haben und hoffe, dass ihr mit meinem Weg, den ich gegangen bin, zufrieden seid", sagte Hafer: "Für mich kann ich nur sagen: Ich bin es! Und bin einfach nur glücklich, dass ich diesen Weg bestreiten durfte."

Am Ende habe Hafer "das erreicht, was die meisten anderen nicht erreicht haben - eine olympische Medaille! Das ist herausragend und kann dir keiner mehr nehmen", sagte Cheftrainer René Spies: "Du warst immer vorbildlich, verlässlich, immer ehrlich und warst einer der Vorzeigeathleten."