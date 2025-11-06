Boll-Vergleich? Boros: Hilft Kaufmann "überhaupt nicht"

Annett Kaufmann auf den Spuren von Timo Boll? Tischtennis-Bundestrainerin Tamara Boros empfindet den Vergleich übertrieben. "Ganz ehrlich: Das ist zu viel", sagte die frühere Weltranglistenzweite im Interview mit WEB.de News: "Timo hat über Jahrzehnte Weltklasse gespielt, unglaubliche Erfolge gefeiert, das ist eine andere Dimension. Wenn Annett irgendwann in seine Nähe kommt, wäre das schon großartig."

Kaufmann ist nicht zuletzt aufgrund ihres aufsehenerregenden Auftritts bei den Olympischen Spielen in Paris das neue Gesicht im deutschen Frauen-Tischtennis. Auch am zehnten Titelgewinn bei der vergangenen Europameisterschaft hatte die 19-Jährige erheblichen Anteil. Kaufmann selbst will nicht mit Boll verglichen werden, wie sie unlängst sagte.

"Für unseren Sport ist es natürlich toll, dass wieder über junge Spielerinnen gesprochen wird, dass es Aufmerksamkeit gibt, auch in den Medien. Aber ihr persönlich hilft dieser Vergleich überhaupt nicht. Zum Glück ist Annett sehr bodenständig und reflektiert", sagte Boros.

Nichtsdestotrotz traut Boros ihrem Schützling viel zu. "Ich denke, Annett ist aktuell die einzige junge Europäerin, die realistisch in die Top 10 der Welt vorstoßen kann", sagte Boros: "Sie hat ein Spielsystem, das auch gegen die Asiatinnen gut funktioniert."

Boros glaubt, dass Kaufmann den wachsenden Hype händeln kann. "Natürlich ist das eine neue Situation für sie. Sie sagt zwar, dass sie nicht viel darüber nachdenkt, aber natürlich ist es irgendwo im Kopf. Sie steht jetzt bei jedem Turnier im Mittelpunkt", sagte die Bundestrainerin: "Sie muss das erst lernen, im Rampenlicht zu stehen. Aber ich bin überzeugt, dass sie mental stark genug ist, diesen Druck zu meistern."