Borussia Düsseldorf holt Superstar Fan aus Saarbrücken

Paukenschlag in der Tischtennis-Bundesliga: Chinas Superstar und Olympiasieger Fan Zhendong verlässt am Saisonende den Champions-League-Gewinner 1. FC Saarbrücken und wechselt zu Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Den spektakulärsten Transfer in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte gaben der rheinische Ex-Klub von Fans persönlichem Freund und Deutschlands Idol Timo Boll und Saarbrücken zu Wochenbeginn gleichzeitig bekannt.

"Wenn ich nun ein neues Kapitel in Düsseldorf beginne", sagte Fan in Düsseldorfs Klubmitteilung, "spüre ich eine besondere Verbindung zu dem Verein, bei dem Timo sein beeindruckendes Vermächtnis hinterlassen hat. Ich fühle mich geehrt, in seine Fußstapfen zu treten." Seinen Abschied von der Saar begründete Fan in der FCS-Bekanntmachung mit der "Inspiration zu einer neuen Herausforderung durch meine enge Beziehung zu Timo Boll".

Für Boll selbst entsteht in der NRW-Metropole durch die Entscheidung des zweimaligen Einzel-Weltmeisters eine perfekte Symbiose. "Sein Wechsel zur Borussia ist ein logischer Schritt, denn in Düsseldorf schlägt das Herz des Tischtennissports", erklärte der frühere Weltranglistenerste und heutige Borussen-Botschafter, der 18 Jahre für den Branchenführer gespielt hatte.

Fan war zu Saisonbeginn – gleichfalls sensationell - für sein erstes Auslandsengagement nach Saarbrücken gekommen. Mit Nationalspieler Patrick Franziska gewann der 29-Jährige Anfang Januar bereits den Pokal für die Blau-Schwarzen.

Nicht zuletzt wegen Fan, der international seit Ende 2024 pausiert, gilt Saarbrücken in der laufenden Spielzeit auch in Champions League und Meisterschaft als Titelfavorit. Noch mehr als Fans bisher sportlich mitunter unerwartet schwankenden Auftritte in seiner TTBL-Debütsaison lösten die regelrechten Massenanstürme chinesischer Anhänger aus aller Welt bei seinen Einsätzen in Deutschland eine aufsehenerregende Euphorie auch um die TTBL allgemein aus.

Von der enormen Popularität des künftigen Borussen erhofft sich Düsseldorfs Manager Andreas Preuß außer neue Titel auch Marketingerfolge. "Fan Zhendong ist ein Weltstar und eine herausragende Sport-Persönlichkeit. Es ist eine Ehre, dass er als Olympiasieger für uns spielen wird. Mit seiner Verpflichtung werden sich für unsere Vermarktung noch einmal ganz neue Möglichkeiten eröffnen."