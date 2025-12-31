Chance für Sonnekalb? Olympiasieger fehlt über 1500m

Für die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb (18) haben sich die Chancen auf eine olympische Medaille erhöht - und das ohne eigenes Zutun: Olympiasieger Kjeld Nuis (36) qualifizierte sich auf Sonnekalbs Paradestrecke über 1500 m nicht für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). Am letzten Wettkampftag des niederländischen Qualifikationsturniers in Heerenveen verpasste Nuis, der 2018 und 2022 Gold über 1500 m gewann und den Weltrekord hält, als Vierter das Ticket. Über 1000 m wird Nuis bei Olympia dagegen an den Start gehen.

Nervenaufreibend war für den Niederländer dabei nicht nur das eigene Olympia-Schicksal. Bevor er sich über den Kilometer knapp den Startplatz rettete, war seine Lebensgefährtin Joy Beune (26) über 1500 m nur Vierte geworden. "Mist, das ist so traurig. So sind in den Niederlanden anscheinend die Regeln. Sie gewinnt alle Weltcups. Das ist so ein Unsinn", sagte Nuis dem TV-Sender NOS. Die 1500m-Weltmeisterin Beune hatte bei ihren bis dato drei Weltcupstarts in diesem Winter über die Distanz drei Siege eingefahren. Bei Olympia wird sie nun lediglich über die 3000 m und in der Team-Verfolgung starten.

Bei den Winterspielen gehört der deutsche Meister Sonnekalb zu den großen deutschen Hoffnungsträgern, seine sportliche Qualifikation hat er bereits sicher. Auf dem schnellen Eis in Salt Lake City hatte er Mitte November sowohl über 1000 m als auch über 1500 m den Junioren-Weltrekord verbessert und so bereits die Olympia-Norm geknackt.