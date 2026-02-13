Chefarzt: Vonn "eine vorbildliche Patientin"

Die schwer gestürzte Speed-Queen Lindsey Vonn hinterlässt im Krankenhaus von Treviso offenbar einen hervorragenden Eindruck. "Lindsey Vonn ist eine vorbildliche Patientin", sagte Dr. Stefano Zanarella, der Chefarzt der Orthopädie, der das Behandlungsteam leitet, dem Corriere della Sera. Er sei "sehr zufrieden" mit ihrem Genesungsprozess.

Vonns US-Team und dessen Ärzte "unterstützen uns wirklich tatkräftig", ergänzte er: "Sie sind tolle Menschen und großartige Fachleute." Das Ergebnis des Zusammenwirkens sei eine gelungene Behandlung. Dass Vonn eine besonders prominente Patientin ist, mache in ihrer Betreuung keinen Unterschied. "Alle unsere Patienten werden mit größter Sorgfalt behandelt", das Personal lasse sich "nicht davon beeinflussen, dass sie ein Champion ist", betonte der Arzt.

Die Klinik Ca' Foncello, in der Vonn (41) seit ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt liegt, sei als Olympiakrankenhaus darauf vorbereitet gewesen, "dass bestimmte Situationen eintreten könnten", ergänzte der Mediziner: "Das Personal ist geschult und jederzeit einsatzbereit."

Vonn wurde in Italien bereits zum dritten Mal an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert. In einem Beitrag bei Instagram bedankte sie sich für die gute Betreuung. "Die Worte der Patientin erfüllen uns mit Stolz", sagte Dr. Zanarella, "auch weil wir eine heikle und langwierige medizinische Situation erfolgreich bewältigt haben".