Corona bei Preuß: "Es geht aufwärts"

Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß befindet sich nach ihrer krankheitsbedingten Pause auf dem Weg der Besserung, muss aber um ihren Start beim Weltcup in Hochfilzen bangen. "Leider hat's mich letzte Woche mit Influenza und Corona erwischt", schrieb die 31-Jährige am Montag bei Instagram: "Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten und Tee trinken."

Ob Preuß beim Weltcup in Österreich antreten kann, ist damit weiterhin offen. Die Biathletinnen beginnen in Hochfilzen am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, bis Sonntag folgen noch die Staffel und Verfolgung.

Für Preuß lief der Auftakt in den Olympia-Winter bislang alles andere als nach Plan. Mit der Frauen-Staffel hatte sie in Östersund einen indiskutablen elften Rang belegt und sich dabei sogar eine Strafrunde geleistet. Auch im Einzel über 15 km war es für die Bayerin auf einem ernüchternden 29. Rang so gar nicht nach Wunsch gelaufen. Den Sprint und die Verfolgung verpasste sie dann jeweils wegen ihrer Krankheit.

Preuß hatte in ihrer Karriere immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Durch den vergangenen Winter war die zweimalige Weltmeisterin jedoch ohne größere Probleme gekommen und hatte sich die große Kristallkugel gesichert.