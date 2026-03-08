Cricket: Indien triumphiert bei Heim-WM

Über 86.000 Cricket-Fans haben den dritten Titelgewinn Indiens bei einer T20-Weltmeisterschaft bejubelt. Mit einem deutlichen Vorsprung von 96 Runs setzte sich der Gastgeber im Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, dem größten Stadion der Welt, gegen Neuseeland durch. Nach dem Triumph 2024 ist Indien das erste Team, dem die erfolgreiche Titelverteidigung gelang.

Mit 89 Runs aus 46 Bällen war Sanju Samson der Mann des Tages, er führte sein Team zu insgesamt 255 Runs. Neuseeland legte nach, kam aber nicht über 159 Runs hinaus. "Es fühlt sich wie ein Traum an. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Mir fehlen die Worte", sagte Samson.

Indien ist nun alleiniger Rekordhalter bei der T-20-WM, dem Kurzformat des hierzulande kaum präsenten Weltsports. Nach den Siegen bei der ersten Auflage 2007 und 2024 ist Indien das einzige Team, das den Titel dreimal gewinnen konnte.

2028 wird das Cricket-Format T20 in Los Angeles erstmals bei den Olympischen Spielen vertreten sein. Die T20-Variante ist die kürzeste und Zuschauer-freundlichste der drei Cricket-Spielformen. Im Vergleich zum traditionellen Test Cricket, bei der ein Spiel auch mal vier Tage dauern kann, und dem "One-Day" oder "50-Over" mit etwa sechs- bis achtstündingen Partien, besticht "T20" durch "nur" etwa drei Stunden Spielzeit und viele spektakuläre Szenen.