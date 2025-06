Cricket: Mehrere Tote bei Massenpanik in Indien

Bei einer Massenpanik nach dem Gewinn der nationalen Cricket-Meisterschaft sind in der indischen Stadt Bengaluru mehrere Menschen getötet worden. Nach offiziellen Angaben von Mittwoch kamen bei der Siegesparade der Royal Challengers inmitten einer dicht gedrängten Menge mindestens elf Personen ums Leben, "33 wurden zudem verletzt", sagte Siddaramaiah, Regierungschef des Bundesstaates Karnataka.

"Niemand hat solche Menschenmengen erwartet", sagte er, "das Stadion hat einen Kapazität von nur 35.000 Menschen, aber 200.000 bis 300.000 kamen." Alle verfügbaren Polizeikräfte seien im Einsatz gewesen.

Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von einem "absolut herzzerreißenden" Unglück, "in dieser tragischen Stunde sind meine Gedanken bei all jenen, die ihre Lieben verloren haben".

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Polizisten mit offenbar bewusstlosen Kindern auf den Armen aus der Menge liefen. Der stellvertretende Ministerpräsident Karnatakas, DK Shivakumar, sprach von einer "nicht zu kontrollierenden Menge. Es waren einfach zu viele Menschen."

Die Royal Challengers hatten am Dienstag die Indian Premier League gewonnen, am Mittwoch war rund um das Chinnaswamy Stadium eine große Parade geplant. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete von einem starken Gedränge, als ein Meer von Menschen in die Straßen strömte.