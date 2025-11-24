Curling-EM: Deutsches Männer-Team unter Druck

Titelverteidiger Deutschland gerät bei der Curling-EM im finnischen Lohja immer mehr unter Druck. Das Team um Skip Marc Muskatewitz (29) kassierte am Montagmittag ein 7:9 gegen Italien und liegt nach vier Spielen bei nur einem Sieg zunächst auf Rang sieben in der zehn Teams umfassenden Tabelle.

Mit der anvisierten Medaille wird es zunehmend schwer, für die Männer des Deutschen Curling Verbands (DCV) ist ein Sieg gegen Dänemark (vier Spiele, vier Niederlagen) um 20.00 Uhr nun praktisch Pflicht. Die besten vier Nationen erreichen das Halbfinale, die ersten acht qualifizieren sich für die WM 2026. Die beiden Schlusslichter steigen ab in die Division B.

Die DCV-Frauen, die im Dezember noch um ihr Olympia-Ticket spielen, verloren zuvor 4:8 gegen Schweden und gehen mit je zwei Siegen und Niederlagen auf dem Konto ins Duell mit der Schweiz um 14 Uhr.

Im Vorjahr war die Männer-Auswahl ebenfalls in Lohja völlig überraschend zum Titel gestürmt, im vergangenen Frühjahr gelang dann auch die Olympia-Qualifikation für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar.