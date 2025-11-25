Curling-EM: Dritter Sieg für deutsche Männer

Titelverteidiger Deutschland hat bei der Curling-EM im finnischen Lohja seinen dritten Sieg geholt und nun wieder eine ausgeglichene Bilanz. Das Team um Skip Marc Muskatewitz schlug Tschechien am Dienstag 9:6, in der Zehnertabelle schob sich die Auswahl des Deutschen Curling Verbands (DCV) nach sechs von neun Gruppenspielen auf Rang fünf vor.

Für die Hoffnung auf die anvisierte Medaille war der Erfolg gegen die zuvor sieggleichen Tschechen enorm wichtig, die besten vier Nationen erreichen direkt das Halbfinale. Die ersten acht Teams qualifizieren sich in Lohja für die WM 2026, die beiden Schlusslichter steigen in die Division B ab. Am Mittwoch geht es gegen die bislang sieglosen Österreicher und die ebenfalls schwach gestarteten Norweger (2:4).

Weiterhin schlecht läuft es für die DCV-Frauen, nach einem 3:9 gegen Dänemark lautet die Bilanz 2:4 - das reicht nur für Rang sieben. Am Abend wartet im siebten Spiel Italien (18.00). Das deutsche Team spielt erst im Dezember um sein Olympia-Ticket.

Im Vorjahr war die Männer-Auswahl ebenfalls in Lohja völlig überraschend zum Titel gestürmt, im vergangenen Frühjahr gelang dann auch die Olympia-Qualifikation für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar.