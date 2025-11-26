Curling-EM: Männer vor Halbfinal-Endspiel – Frauen ausgeschieden

Titelverteidiger Deutschland hat sich bei der Curling-EM im finnischen Lohja ins Rennen um die Medaillen zurückgekämpft. Das Team um Skip Marc Muskatewitz schlug am Mittwoch sowohl Österreich (8:2) als auch Norwegen (7:3) und liegt mit nun fünf Erfolgen aus acht Spielen punktgleich vor der Schweiz und Schweden auf Platz drei. Die besten vier Mannschaften ziehen ins Halbfinale ein, aller Voraussicht nach müssen Muskatewitz und Co. somit das verbleibende Spiel gegen bereits ausgeschiedene Polen am Donnerstag (14.00 Uhr) gewinnen.

Der Traum vom Halbfinale ist für die deutschen Frauen derweil geplatzt – zu stark schlug die Niederlagen-Serie von zuletzt vier Pleiten in Folge ins Kontor. Trotz eines 5:3 gegen die Türkei ist es für das Team um Skip Sara Messenzehl unmöglich, bei einem ausstehenden Spiel und zwei Punkten Rückstand noch unter die besten vier Mannschaften vorzurücken.

Allerdings geht es für die Frauen im Spiel gegen Schottland (Donnerstag/9.00 Uhr) noch um die Qualifikation für die WM 2026, für die in der Zehnertabelle mindestens Platz acht nötig ist. Den Männern des Deutschen Curling Verbands (DCV) ist die Teilnahme schon nicht mehr zu nehmen.