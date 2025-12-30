Das Oberstdorf-Orakel: Zwölf von 25 kamen durch

Für den slowenischen Skispringer Domen Prevc muss der überlegene Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee am Montag kein gutes Omen sein. Seit 2000/01 holten nur zwölf von 25 Oberstdorf-Gewinnern auch den Gesamterfolg. Auch im vergangenen Jahr wurde der Österreicher Stefan Kraft am Ende nur Dritter.

Ernüchternd ist die Quote besonders bei den deutschen Springern: Von immerhin elf Oberstdorf-Siegern seit 1992 setzte sich letztlich nur Sven Hannawald 2001/02 im Gesamtklassement durch.

Die Sieger von Oberstdorf seit 2000/01 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee:

Saison - Sieger Oberstdorf - Endplatzierung

2000/01 Martin Schmitt (Furtwangen) 3.

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Sven Hannawald (Hinterzarten) 2.

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Janne Ahonen (Finnland) Sieger (mit Jakub Janda)

2006/07 Gregor Schlierenzauer (Österreich) 2.

2007/08 Thomas Morgenstern (Österreich) 2.

2008/09 Simon Ammann (Schweiz) 8.

2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2012/13 Anders Jacobsen (Norwegen) 2.

2013/14 Simon Ammann (Schweiz) 3.

2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger

2015/16 Severin Freund (Rastbüchl) 2.

2016/17 Stefan Kraft (Österreich) 6.

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2019/20 Ryoyu Kobayashi (Japan) 4.

2020/21 Karl Geiger (Oberstdorf) 2.

2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegen) Sieger

2023/24 Andreas Wellinger (Ruhpolding) 2.

2024/25 Stefan Kraft (Österreich) - 3.

2025/26 Domen Prevc (Slowenien) - ?