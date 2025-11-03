Der Sport-Höhepunkt am Montag, 3. November

BASKETBALL: Bayern zurück im Bundesliga-Alltag

BASKETBALL: Nach einer erfolgreichen Europapokalwoche mit Siegen gegen Real Madrid und Virtus Bologna kehren die Basketballer von Bayern München in den Bundesliga-Alltag zurück. Dort hatte es zuletzt ausgerechnet im Prestigeduell mit Alba Berlin die erste Ligap-Niederlage gegeben. Gegen die MLP Academics Heidelberg wollen die Münchner Wiedergutmachung betreiben und an die starken Auftritte in Europa anknüpfen. Zudem steht das BBL-Debüt von Starzugang Spencer Dinwiddie bevor. Anwurf ist um 20.00 Uhr im BMW Park.