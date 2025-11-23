Der Sport-Höhepunkt am Sonntag, 23. November

FUSSBALL: Besonderes Spiel für Werner - St. Pauli will Abwärtsspirale stoppen

RB Leipzig will sich in der Gruppe der Verfolger von Rekordmeister Bayern München in der Bundesliga festsetzen. Das Duell mit Werder Bremen um 15.30 Uhr ist dabei für den Trainer der Sachsen kein Spiel wie jedes andere: Ole Werner hat die Norddeutschen bis zum Ende der vergangenen Saison jahrelang erfolgreich trainiert. Im zweiten Sonntagsspiel empfängt der FC St. Pauli, der seine vergangenen sieben Ligapartien verlor, um 17.30 Uhr Union Berlin.