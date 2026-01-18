Deutsche Para-Langläufer ohne Sieg beim Heim-Weltcup

Die deutschen Para-Skilangläufer haben den Heim-Weltcup in Finsterau ohne Sieg beendet. Zum Abschluss wurde die offene Staffel mit Nico Messinger, Sebastian Marburger, Linn Kazmaier und Lennart Volkert Zweite hinter dem erstmals wieder startberechtigten russischen Team. An den vier Wettkampftagen im bayerischen Wald holte die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) insgesamt drei zweite und vier dritte Plätze.

"Auch wenn wir hier kein Rennen gewinnen konnten: Wir haben uns gut verkauft", sagte Bundestrainer Ralf Rombach. Weiter geht es für die nordischen Athleten mit dem Biathlon-Weltcup im polnischen Jakuszyce (22. bis 25. Woche), ehe an gleicher Stelle noch ein Langlauf-Weltcup ansteht (28. Januar bis 1. Februar). Saison-Höhepunkt sind die Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 15. März).