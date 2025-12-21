Deutsche Skicrosser fahren aufs Podest

Die deutschen Skicrosser haben im letzten Rennen des Jahres zwei Podestplatzierungen eingefahren. Daniela Maier und Florian Wilmsmann belegten beim zweiten Weltcup-Wettbewerb in Innichen/Italien jeweils den zweiten Platz. Maier wiederholte ihr Resultat vom Rennen in Arosa/Schweiz am vergangenen Dienstag. Wilmsmann, WM-Dritter von 2023, stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Treppchen.

Im ersten Rennen am Samstag hatte Maier als Vierte das Podest knapp verpasst, Wilmsmann war Fünfter geworden, Florian Fischer erreichte als Achter das beste Resultat seiner Karriere - er erfüllte damit zugleich die nationale Norm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Qualifiziert ist außerdem Louise Klapproth, die im zweiten Rennen Rang zwölf im Endklassement belegte.

Schneller als Maier war im am Sonntag nur Olympiasiegerin Sandra Näslund aus Schweden, die nach Rang drei am Vortag in überlegener Manier zum vierten Sieg im fünften Rennen fuhr. Bei den Männern gelang dem Kanadier Reece Howden ein Doppelsieg. Im ersten Rennen hatte der WM-Dritte von 2023 vor dem Olympia-Zweiten Alex Fiva aus der Schweiz gewonnen.