Deutsche Skydiver: Juniorin sorgt für WM-Rekord

Bronze für das Team - und ein Rekord durch die Juniorin: Die deutschen Fallschirmspringer blicken nach den Weltmeisterschaften im Indoor Skydiving optimistisch in die Zukunft. "Die WM war ein bedeutender Meilenstein für unser Nationalteam", sagte Bundestrainer Johannes Heptner nach den Titelkämpfen in Charleroi am vergangenen Wochenende: "Meine Verpflichtung wird sein, weiter daran zu arbeiten, die Unterstützung für unser Nationalteam zu stärken, unsere Kader zu entwickeln und unseren Sport nachhaltig auf ein noch professionelleres Niveau zu führen."

Die Voraussetzungen scheinen gut, als Beleg diente in Belgien die Leistung einer ganz jungen Starterin. Julia Schweizer holte mit erst 14 Jahren im Indoor Solo Freestyle den WM-Titel bei den Juniorinnen, so jung war in der WM-Geschichte keine ihrer Vorgängerinnen.

Zudem holte das Team mit Timmy Dittrich, Christian Kaufmann, Diana Parmanina und Heptner in der Disziplin Dynamic 4-Way die Bronzemedaille. Weltmeister wurde hier Singapur vor der Schweiz.

Im Indoor Skydiving fliegen die Athletinnen und Athleten auf einem von Turbinen in einem vertikalen Windkanal erzeugten Luftstrom und präsentieren ihre Figuren in eigenen Choreografien oder versuchen, vorgegebene Formationen so schnell wie möglich zu absolvieren.