Deutsche Snowboardcrosser mit drei Top-Platzierungen

Den deutschen Snowboardcrossern ist mit drei Top-Platzierungen ein verheißungsvoller Start in die Weltcup-Saison gelungen. Zum Abschluss der Rennen im italienischen Cervinia verpassten Jana Fischer (Löffingen) und Leon Ulbricht (Rötteln) im Mixed-Team-Wettbewerb als Vierte nur knapp das Podium. Die Disziplin ist bei den Olympischen Spielen in Norditalien (6. bis 22. Februar) zum zweiten Mal olympisch.

In den Einzel-Rennen belegten Martin Nörl (Adlkofen) und Ulbricht die Plätze vier und fünf. Nörl sicherte sich damit zugleich die Olympia-Qualifikation. Der zweimalige Weltcup-Gesamtsieger hatte sich vor zwei Jahren in Cervinia schwer verletzt und dort vor einem Jahr auch sein Comeback im Weltcup gefeiert. Nun erreichte Nörl am Fuße des Matterhorns die beste Platzierung seit seiner Rückkehr. "Vierter Platz ist immer doof, aber eigentlich bin ich total happy damit", sagte der 32-Jährige.

Fischer und Ulbricht hatten die nationale Olympia-Norm bereits vor Nörl erfüllt: Beiden gelang dies bei einem Europacup-Rennen im Pitztal Ende November. Fischer, beim Weltcup-Auftakt 16., hatte dort Rang drei belegt, Ulbricht Rang zwei. In Cervinia erfüllte zudem Julias Reichle als 15. die deutsche Vorgabe zur Hälfte.