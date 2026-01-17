Deutsche Snowboardcrosser verpassen Finals

Die deutschen Snowboardcrosser haben beim ersten Weltcup des Jahres eine Topplatzierung verpasst. Leon Ulbricht (Rötteln) schied im chinesischen Dongbeiya im Halbfinale aus und landete nach dem kleinen Finale auf Rang acht. Der frühere Gesamtweltcupsieger Martin Nörl (Adlkofen) scheiterte bereits im Achtelfinale und belegte nach seinem verheißungsvollen Saisonstart diesmal Position 20.

Der 20 Jahre alte Julius Reichle arbeitete sich dagegen bis ins Viertelfinale vor und erfüllte mit Platz 15 die zweite Hälfte der Olympia-Norm. Die deutsche Vorgabe für die Winterspiele in Norditalien (6. bis 22. Februar) hatten Ulbricht und Nörl ebenso wie Jana Fischer (Löffingen) bei den Frauen bereits vor dem Jahreswechsel souverän erfüllt. Fischer landete in China nach ihrem Aus im Viertelfinale diesmal auf Rang 15.

Am Sonntag steht in Dongbeiya noch ein weiterer Einzel-Wettbewerb an. Außerdem sind auf dem Weg zu den Olympischen Spielen noch die Weltcups im französischen Isola 2000 (23. bis 25. Januar) sowie im georgischen Gudauri (30. Januar bis 1. Februar) geplant.