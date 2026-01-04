Deutsche Snowboarder: Top-Ergebnisse und Olympia-Tickets

Mit dem besten Weltcupergebnis seiner Karriere hat sich Snowboarder Christoph Lechner die Qualifikation für die Olympischen Spiele gesichert. Der 25 Jahre alte Sportsoldat vom Tegernsee belegte beim Halfpipe-Weltcup in Calgary den achten Rang und erfüllte damit in seinem ersten Wettkampf des neuen Jahres die Norm des DOSB.

Damit schickt Snowboard Germany ein vierköpfiges Team in die olympischen Halfpipe-Wettbewerbe. Neben Lechner erfüllten die Schwestern Kona (18) und Leilani Ettel (24) aus Pullach bei München sowie Anne Hedrich (19) aus Emmendingen die Norm. Leilani Ettel erreichte in Calgary als Sechste das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere.

"Bei allen ist eine gewisse Erleichterung da, dass die Olympia Qualifikation jetzt durch ist", sagte Disziplin-Coach Hansi Höpfl. Es sei "cool zu sehen", dass der Verband ein Quartett nach Livigno schicken könne. Wir sind ja eher klein im Vergleich zu anderen Nationen wie Japan oder den USA, und es ist stark, was sich bei uns getan hat in den letzten Jahren."