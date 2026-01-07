Deutsche Tournee-Rückstände: Geiger kam 2020 am nächsten heran

Vorne dabei, aber doch weit weg vom großen deutschen Ziel: Skispringer Felix Hoffmann hat bei der 74. Vierschanzentournee letztlich 75,3 Punkte oder umgerechnet gut 41 Meter zu Sieger Domen Prevc gefehlt. Für Hoffmann war Platz sechs zwar ein großer Erfolg, bei der Jagd nach dem ersten deutschen Tournee-Triumph seit Sven Hannawald im Winter 2001/02 war er aber weiter vom Goldadler entfernt als viele Deutsche vor ihm.