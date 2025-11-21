Deutsches Skisprung-Team zum Saisonstart auf Rang vier

Die deutschen Skispringer sind im ersten Wettkampf der Olympiasaison knapp am Podest vorbeigeflogen. Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Neuling Felix Hoffmann landeten im norwegischen Lillehammer im Mixed-Team auf Rang vier, vor einem Jahr hatte das DSV-Quartett den Saisonauftakt an gleicher Stelle noch gewonnen. Diesmal ging der Sieg auf der großen Olympiaschanze von 1994 an Japan vor Olympiasieger Slowenien und dem WM-Dritten Österreich.

Hoffmann trat bei seinem Mixed-Debüt gleich als Schlussspringer an, sein starker letzter Flug auf 136,0 m reichte aber nicht mehr für das Treppchen. Der neue deutsche Meister hatte sich seinen Platz mit starken Leistungen im Training gesichert - anders als Andreas Wellinger. Der Olympiasieger kam nur auf die Plätze 59 und 61 und musste zuschauen.

Im ersten von nur zwei Mixed-Wettkämpfen der Weltcupsaison lag das deutsche Quartett schon nach dem ersten Durchgang auf Rang vier, das Podest immer in Reichweite. Nach acht Sprüngen reichten 992,4 Punkte aber nicht, um Japan (1034,0), Slowenien (1025,1) und Österreich (1023,9) zu ärgern. Erstmals seit Februar 2022 gab es somit in einem Weltcup-Mixed kein deutsches Podest.

Weltmeister Norwegen (940,1) musste sich mit Rang fünf begnügen. Beim Gastgeber war das Comeback von Marius Lindvik und Johann Andre Forfang mit Spannung erwartet worden. Olympiasieger Lindvik schaffte es anders als Forfang ins Team und kam so zu seinem ersten Weltcup-Einsatz seit dem WM-Skandal im März. Die wenigen Fans an der Schanze begrüßten Lindvik, der im Sommer wegen seines bei der WM manipulierten Anzugs für drei Monate gesperrt worden war, durchaus zurückhaltend. Pfiffe gab es aber nicht.

Am Samstag und Sonntag stehen jeweils Einzelspringen für Frauen (12.00) und Männer (16.00/beides ARD und Eurosport) an.