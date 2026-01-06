Die größten Tournee-Vorsprünge: Prevc klar hinter Malysz

Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee mit einem Vorsprung von 42,3 Punkten auf den Österreicher Jan Hörl gewonnen. Dies entspricht nach acht Sprüngen einem Abstand von 22,5 Metern.

Den größten Vorsprung gab es 2000/01, als der Pole Adam Malysz 104,4 Punkte vor Janne Ahonen lag - das entspricht 58,0 m Vorsprung.

Im Vorjahr hatte der Österreicher Daniel Tschofenig hingegen die Tournee mit nur 1,4 Punkten Vorsprung gewonnen - nur dreimal in der Geschichte der "Four Hills" ging es an der Spitze enger zu. Im Winter 2005/06 endete die Tournee sogar mit einem Unentschieden: Ahonen und Jakub Janda lagen genau gleichauf, beide wurden Sieger.

Die deutlichsten Siege der Tournee-Geschichte

Vorsprung in Punkten Sieger Jahr

104,4 Adam Malysz (Polen) 2000/01

99,0 Matti Nykänen (Finnland) 1987/88

69,6 Kamil Stoch (Polen) 2017/18

69,2 Toni Nieminen (Finnland) 1991/92

63,4 Björn Wirkola (Norwegen) 1966/67

62,2 Ryoyu Kobayashi (Japan) 2018/19

56,6 Sven Hannawald (Deutschland) 2001/02

55,6 Jens Weißflog (DDR) 1983/84

51,0 Toralf Engan (Norwegen) 1962/63

Die knappsten Siege der Tournee-Geschichte:

Vorsprung in Punkten Sieger Jahr

0,0 Janne Ahonen (Finnland) und Jakub Janda (Tschechien) punktgleich Sieger 2005/06

0,7 Pentti Uotinen (Finnland) 1956/57

1,1 Sepp Bradl (Österreich) 1953

1,4 Daniel Tschofenig (Österreich) 2024/25

2,1 Jiri Raska (CSSR) 1970/71

2,8 Hemmo Silvenoinen (Finnland) 1954/55

2,8 Horst Queck (DDR) 1969/70

3,5 Veikko Kankonen (Finnland) 1965/66

3,5 Risto Laakonen (Finnland) 1988/89

3,6 Hubert Neuper (Österreich) 1980/81

SID cl er wt