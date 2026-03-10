Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 10. März

Im Champions-League-Achtelfinale tritt der FC Bayern bei Atalanta Bergamo an (21.00 Uhr). Die Italiener hatten sich in den Playoffs gegen Borussia Dortmund durchgesetzt, während die Münchner durch den zweiten Tabellenplatz in der Ligaphase bereits die direkte Qualifikation für die Runde der besten 16 sicher hatten. Beide Teams treffen zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander.

Neben den nächsten Entscheidungen in der Super-Kombination der alpinen Skifahrer (ab 13.00 Uhr) werden am vierten Wettkampftag der Paralympics die ersten Medaillen im Skilanglauf vergeben (ab 13.22 Uhr). Nach ihrem Sieg in der Abfahrt und dem überraschenden Ausscheiden im Super-G hat Anna-Lena Forster erneut gute Medaillenchancen. Bei den Langläufern gehen unter anderem Anja Wicker, Marco Maier, Leonie Walter und Johanna Recktenwald an den Start, die alle bereits paralympische Medaillen im Biathlon gewinnen konnten.

Vor dem letzten Hauptrundenspieltag in der European League sind die vier deutschen Handballteams bereits alle für das Viertelfinale oder die Playoffs qualifiziert, die SG Flensburg-Handewitt kann im Duell mit Nordrivale THW Kiel den zweiten Tabellenplatz in Gruppe eins sichern. Das Hinspiel Mitte Februar hatten die Kieler für sich entschieden (32:30). Am Samstag treffen beide Teams dann auch in der Bundesliga aufeinander.