Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 13. Januar 2026

FUSSBALL: Eintracht Frankfurt gastiert beim VFB Stuttgart

SKI ALPIN: Nachtslalom der Frauen mit Dürr und Aicher

FUSSBALL: Der VfB Stuttgart will drei Tage nach dem fulminanten 4:1-Erfolg in Leverkusen die nächsten Big Points im Kampf um die Champions-League-Plätze einfahren. Zum Topspiel am 17. Bundesliga-Spieltag ist um 18.30 Uhr in Eintracht Frankfurt ein direkter Konkurrent zu Gast. Um 20.30 Uhr empfängt Mainz 05 den 1. FC Heidenheim zum Abstiegskracher. Parallel gastieren Werder Bremen in Dortmund und Leverkusen beim Hamburger SV.

SKI ALPIN: Drei Podestplätze durften die deutschen Slalom-Asse Lena Dürr und Emma Aicher in der laufenden Saison bejubeln. Beim Nachtslalom in Flachau wollen sie nach zuletzt enttäuschenden Resultaten wieder ganz vorne angreifen. Dabei wird die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin zu schlagen sein. Der erste Lauf beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr.