Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 16. Dezember

FUSSBALL: FIFA-Awards: Wer wird zum Weltfußballer gekürt?

SKI ALPIN: Slalom-Weltcup mit Aicher und Dürr

FUSSBALL: Gut ein halbes Jahr vor der WM werden bei den FIFA Football Awards die besten Spielerinnen und Spieler des Jahres 2025 geehrt. Bei einem Galadinner werden die Gewinner der diesjährigen Abstimmung ab 18.00 Uhr in der katarischen Hauptstadt Doha verkündet. Favoriten bei den Männern sind Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé und Europameister Lamine Yamal. Bei den Frauen liegt der Fokus aus deutscher Sicht auf Ann-Katrin Berger, die als FIFA-Welttorhüterin ausgezeichnet werden könnte.

SKI ALPIN: Beim vierten Slalom der Saison im französischen Courchevel geht es für Lena Dürr und Emma Aicher, die erst am Samstag in der Abfahrt in St. Moritz triumphiert hatte, um wichtige Weltcuppunkte. Favoritin ist wie so oft Mikaela Shiffrin, die in dieser Disziplin in ihrer eigener Liga fährt. Die US-Amerikanerin konnte auch das dritte Slalom-Rennen der Saison gewinnen, doch auch Dürr und Aicher standen schon auf dem Podest. Zu sehen ist das Rennen ab 17.45 Uhr, um 20.45 Uhr startet der zweite Lauf.