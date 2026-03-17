Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 17. März

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League tritt Bayer Leverkusen mit Chancen beim FC Arsenal an. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist alles offen, dennoch geht der englische Tabellenführer als Favorit in die Partie. Derweil droht Manchester City das Aus gegen Real Madrid, der Rekordsieger hatte das Hinspiel im Bernabeu nach einem Hattrick von Federico Valverde mit 3:0 für sich entschieden. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kämpfen in den Pre-Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Nürnberg Ice Tigers um den Einzug ins Viertelfinale. Der Gewinner der Best-of-three-Serie bekommt es mit den Kölner Haien oder den Adlern Mannheim zu tun. Beginn des ersten Duells ist um 19.30 Uhr.

Zum Abschluss der WM-Qualifikation treffen die deutschen Basketballerinnen auf Nigeria. Nach dem Dämpfer im Härtetest gegen Frankreich zeigte das Team von Bundestrainer Olaf Lange gegen Kolumbien eine starke Reaktion und steht bei einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage. Gegen den Afrika-Meister wollen die Deutschen, die als Gastgeber der WM 2026 in Berlin automatisch qualifiziert sind, das Turnier im französischen Villeurbanne positiv beenden. Tip-off ist um 17.00 Uhr.