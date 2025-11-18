Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 18. November

FUSSBALL: Showdown in der WM-Qualifikation

FUSSBALL: U21 in Georgien gefordert

FUSSBALL: Am Abend können sich weitere Nationen ihre Plätze für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sichern. Österreich reicht um 20.45 Uhr in Wien ein Unentschieden, um sich gegen Verfolger Bosnien-Herzegowina durchzusetzen. Es wäre die erste Teilnahme des Landes an einer WM seit 1998 - das Gleiche gilt für die Schotten. Die "Tartan Army" kann mit einem Sieg gegen Tabellenführer Dänemark noch Platz eins und somit die direkte Qualifikation erreichen. Praktisch durch sind vor ihrem letztem Spiel bereits Europameister Spanien und die Schweiz. In der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation reicht Curacao bereits ein Remis auf Jamaika. Auch Suriname kann sich die erste WM-Teilnahme beim Spiel gegen Guatemala sichern.

FUSSBALL: Nach 6:0 Erfolg am vergangenen Freitag gegen Malta steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. Um 18 Uhr trifft der DFB-Nachwuchs in Tiflis auf Georgien und darf sich im Kampf um den Gruppensieg und das direkte EM-Ticket keinen Ausrutscher erlauben.