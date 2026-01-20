Die Sport-Höhepunkte am Dienstag, 20. Januar

Die Champions League erwacht aus der Winterpause und zwei deutsche Klubs sind gleich auswärts im Einsatz. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur in die Top acht der Ligaphase zurückkehren. Nach einem Fehlstart ins Jahr will derweil Bayer Leverkusen im kniffligen Spiel bei Olympiakos Piräus für einen Stimmungsumschwung sorgen. Beide Partien beginnen um 21.00 Uhr.

Nach einem schwarzen deutschen Tag ist bei den Australian Open erneut ein deutsches Trio gefordert. Eva Lys, im vergangenen Jahr Überraschungs-Achtelfinalistin, bekommt es in der ersten Runde von Melbourne mit Sorana Cirstea aus Rumänien zu tun. Laura Siegemund trifft zudem auf die an Position 18 gesetzte Ljudmila Samsonowa und Jan-Lennard Struff muss gegen den Tschechen Vit Kopriva bestehen.

Der Countdown läuft, die Olympischen Winterspiele (6. bis 22. Februar) rücken immer näher. In München stellt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sein Aufgebot für das Großereignis in Mailand und Cortina d'Ampezzo vor.